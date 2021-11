VIDEO – Juventus, controlli per Dybala: le parole dell’argentino

Paulo Dybala a Torino per degli accertamenti dopo il problema muscolare in nazionale che rischia di fargli saltare la sfida con la Lazio

Maledette nazionali, questo continueranno a pensare le squadre di Serie A ma non solo. L’Inter ha perso de Vrij e Sanchez per il Napoli e lo Shakhtar Donetsk, con anche gli altri sudamericani non proprio al top.

Al tempo stesso la Juventus è in ansia per le condizioni del suo giocatore più forte, Paulo Dybala. La Joya si è fermato con la maglia dell’Argentina durante la sfida con l’Uruguay, è uscito dal campo e ha saltato il big match con il Brasile. La squadra di Scaloni ha strappato il pass per il Mondiali, ma intanto a Torino si preoccupavano. Le prime indiscrezioni fanno riferimento a un’infiammazione del soleo, un muscolo del polpaccio che sa essere molto fastidioso.

Juventus, esami per Dybala dopo l’infortunio: “Ma sto bene”

Per questo la Juventus sta trattando la situazione con molta attenzione, anche se non sembrerebbe comunque nulla di grave. Oggi Dybala si è recato al J Medical per effettuare dei controlli, è uscito pochi minuti fa e ha pure risposto ai tifosi che erano ad aspettarlo: “Sto bene“. Musica per le orecchie dei sostenitori bianconeri, ma anche di Allegri. Che però verosimilmente non lo rischierà contro la Lazio, nella partita in programma tra due giorni all’Olimpico. Scendendo in campo il pericolo è quello di creare un problema più serio dove ad ora non sembra esserci. Anche perché altre sfide importanti aspettano la Juve, dal Chelsea all’Atalanta in questa settimana.