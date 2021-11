Genoa-Roma, UFFICIALE: in due danno forfait per la sfida

Genoa-Roma senza due protagonisti annunciati, il comunicato ufficiale sul doppio infortunio che li esclude dal match

Una delle sfide maggiormente cruciali del turno di campionato del weekend è certamente quella tra Genoa e Roma. Domenica sera a Marassi, situazioni di classifica diverse tra rossoblù e giallorossi, ma stesso bisogno di fare risultato.

Il Genoa riparte dopo l’esonero di Ballardini, con Shevchenko all’esordio in panchina per invertire la rotta e cercare di trarre in salvo il Grifone. La Roma di Mourinho, a sua volta, viene da un periodo negativo e da due sconfitte di fila in campionato che l’hanno per il momento allontanata dalla zona Champions. La sfida non si presenta però con i migliori presupposti per quanto riguarda i padroni di casa.

Genoa-Roma, Shevchenko nei guai: fuori Criscito e non solo

A tre giorni dal match, infatti, Shevchenko deve fare i conti con due infortuni piuttosto pesanti. Uno è quello del capitano, Domenico Criscito, l’altro è quello di Felipe Caicedo. Il club rossoblù, poco fa, ha diramato una nota in cui chiarisce le condizioni fisiche dei due.

In particolare, Criscito ha riportato una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro. Caicedo invece è alle prese con un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. “I tempi di recupero – si legge – saranno valutati con controlli successivi”. Quel che è certo, è che domenica sera non saranno in campo.