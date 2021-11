Coronavirus, bollettino 18 novembre: 10.638 nuovi casi, 69 i morti

Coronavirus, i dati del Ministero della Salute con il bollettino sul coronavirus relativo al 18 novembre 2021: contagi ancora oltre 10mila

Anche oggi, i nuovi casi di coronavirus in Italia superano quota 10mila. Per la precisione, sono 10.638 i contagi delle ultime 24 ore. Il picco è di 1.705 casi in Lombardia e 1.603 in Veneto, ma anche in Campania (1.063) e Lazio (1.089) si supera quota mille. I decessi invece sono 69, portando il totale a 133.034.

Lieve aumento dei ricoverati con sintomi (4.088, +28 rispetto a ieri) e delle terapie intensive (503, +17 nelle ultime 24 ore). Da questo punto di vista però i nuovi ingressi sono 55, una situazione da monitorare. I guariti di oggi sono 5.148, ma il numero degli attuali positivi continua a crescere: ora siamo giunti a quota 132.513 (+5.428).