CMIT TV | Pres. Albinoleffe: “Zoma come Belotti”. Frecciata sull’Atalanta

Sulla CMIT TV è intervenuto il presidente dell’Albinoleffe Andreoletti: “Zoma può fare come Belotti. E sull’Atalanta…”

Nel corso dello Speciale Giovani sulla CMIT TV è intervenuto il presidente dell’Albinoleffe, Gianfranco Andreoletti, che ci ha parlato di uno dei gioielli del suo settore giovanile.

Al centro del suo intervento c’è stato Mohamed Alì Zoma, classe 2003 autore di una doppietta nell’ultimo impegno del club bergamasco. Per leggere l’intervista integrale al presidente dell’Albinoleffe su ‘SerieBNews.com’ clicca qui.

CMIT TV | Andreoletti (Pres. Albinoleffe): “Con l’Atalanta non abbiamo nessun rapporto”

Oltre a parlarci di Mohamed Alì Zoma, Gianfranco Andreoletti ci ha rivelato quali sono i rapporti con la storica rivale dell’Albinoleffe: l’Atalanta. “Non ci sono rapporti per ragioni di carattere personale. Noi per sopravvivere abbiamo dovuto investire tanti soldi per creare un centro sportivo e uno stadio, perché qualcuno ha deciso che noi non potessimo usare lo stadio di Bergamo. Sappiamo che un giovane di qualità 9 volte su 10 va all’Atalanta, al Milan, alla Juventus o ad una squadra di categoria superiore. Ciò non toglie che nel durante i giovani possano crescere fino ad acquisire un certo valore. Investiamo sul futuro e sulla prospettiva futura. Belotti non è mai stato cercato e arruolato dall’Atalanta da ragazzino, così come Biava”.