CMIT TV | Flop Italia e Speciale Serie B: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento alle 14 su CMIT TV con lo Speciale sulla Serie B: diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it

La CMIT TV parte con un nuovo appuntamento fisso sulla Serie B. Analisi delle partite del campionato cadetto e giudizi sui protagonisti, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Sempre con aggiornamenti legati al campo e al calciomercato. Inoltre, non mancherà un approfondimento sul flop dell’Italia e sui playoff che attenderanno gli uomini di Mancini per qualificarsi al Mondiale in Qatar.

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Marco Deiana. Inoltre ci sarà in collegamento dal Social Football Summit 2021 anche Francesco Iucca e dalla redazione di ‘SerieBNews.com’ Paolo Siotto. Come ospiti ci saranno il giornalista Maurizio Pistocchi e il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi.