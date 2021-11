Miralem Pjanic torna al centro delle polemiche per alcuni comportamenti fuori dal campo che gli sono costate l’esclusione dalla nazionale

Non è un momento sereno nella carriera di Miralem Pjanic. Dopo l’addio alla Juventus il bosniaco è entrato in un vortice negativo di prestazioni e non solo, dal momento che al Barcellona l’esperienza è stata totalmente dimenticare. Non a caso il centrocampista è dovuto ripartire dal Besiktas.

Pjanic resta uno dei fari della Bosnia, che però in queste ultime partite ha perso la possibilità di qualificarsi ai Mondiali in Qatar al secondo posto nel girone. E proprio l’ex giocatore di Lione, Roma e Juve, è tornato al centro delle polemiche da parte dei tifosi per qualche prestazione deludente anche con la sua nazionale. Come contro la Finlandia, dove è uscito dopo 66 minuti.

Pjanic ‘beccato’ a fumare prima di Bosnia-Finlandia: fuori con l’Ucraina. E sul sito ufficiale…

Il ko contro gli scandinavi è stato quello che ha condannato la Bosnia ad abbandonare qualsiasi speranza di qualificazione. Stasera, invece, l’ennesimo ko contro l’Ucraina in cui però Pjanic è stato escluso. Il motivo lo riportano diversi media bosniaci: il ct Petev, infatti, ha deciso di non convocarlo dopo l’uscita di alcune foto sul web che ritraevano Pjanic fumare (il narghilé) e bere in un bar proprio la sera prima della sfida decisiva con la Finlandia.

Il tecnico è andato su tutte le furie e ha deciso di tenerlo fuori: una scelta ufficializzata poche ore fa anche dalla federazione sul proprio sito, in cui comunque veniva giustificato nell’ottica di un “recupero psicologico ancora insufficiente dopo quello che gli è successo nell’ultimo anno di carriera“. Una nota che però è stata rimossa poco dopo la pubblicazione. Ma comunque Pjanic è rimasto fuori, il ct Petev glielo ha comunicato e – come riporta klix.ba – il giocatore è rimasto comunque molto dispiaciuto comprendendo però di aver sbagliato e accettando la decisione dell’allenatore. Poi ha seguito il match dagli spalti. Al momnto non trovano quindi conferma le voci che volevano addirittura Pjanic intenzionato a lasciare definitivamente la nazionale.