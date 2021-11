CMIT TV | Top e Flop Nazionale: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 14 siamo live con lo Speciale Italia

In attesa dell’impegno della Nazionale, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con lo Speciale Italia. Tutte le ultime sulla sfida con l’Irlanda del Nord della compagine guidata da Mancini e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato sulla Serie A.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Andrea Gariboldi. Inoltre, avremo in collegamento anche il nostro inviato Martin Sartorio. Come ospiti ci saranno il giornalista Roberto Perrone del ‘Corriere dello Sport’ e Enrico Boiani di ‘RadioRossonera’.