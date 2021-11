“Fuori! Cambia Nazionale”, azzurro dalle stelle alle stalle!

I tifosi dell’Italia non dimenticano. Il calciatore, dopo la prestazione negativa contro la Svizzera, torna ad essere nel mirino della critica anche stasera

Jorginho nel mirino ma non solo. I tifosi dell’Italia non sembra aver perdonato al centrocampista del Chelsea l’errore dal dischetto contro la Svizzera.

L’inizio di gara, contro l’Irlanda del Nord, non è stato per nulla incoraggiante, e l’ex Napoli è così finito subito nel mirino della critica. Il giocatore tanto amato e acclamato in estate, tanto da essere per molti il candidato numero uno per il pallone d’Oro, sembra non esserci più, almeno a leggere i tifosi sui Twitter.

Ma Jorginho è in buona compagnia, anche Lorenzo Insigne non sta convincendo. Al calciatore del Napoli non viene perdonato il gol sbagliato a metà del primo tempo.

Ecco alcuni tweets:

Jorginho fai il bravo a mamma stasera, ti prego.#irlandadelnorditalia — theunknow (@Laventina4) November 15, 2021

Io non capisco davvero cosa è successo a jorginho — N. 🂡 ❄️ (@timeisdanciing) November 15, 2021

jorginho cambia nazionale — giu (@ccanggg) November 15, 2021

Insigne, anche con il Napoli, in questo tipo di partite sparisce sempre ed è inutile. — Van Rogh (@Ruggero1991) November 15, 2021