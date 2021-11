CMIT TV | Italia, Perrone: “Andremo in Qatar ma il bomber è un problema”

Alla CMIT TV il pronostico del giornalista Roberto Perrone su Irlanda del Nord-Italia, unito alla critica sull’attacco azzurro

Serata cruciale per l’Italia che con l’Irlanda del Nord cerca il pass per i Mondiali 2022. Sul match di Belfast, è intervenuto alla CMIT TV il giornalista Roberto Perrone, che ha parlato dell’impegno degli azzurri.

“Per stasera speriamo bene – ha spiegato – Dobbiamo essere positivi, ma siamo sempre stati gli specialisti del mettere la testa nel cappio, quando il cappio non c’è ancora. Chiedersi troppo cosa sarà nel caso in cui dovessimo passare dagli spareggi non va bene. Pensiamo in maniera ottimista, stasera saremo in Qatar”.

Italia, Perrone boccia l’attacco: “Immobile l’unico centravanti proponibile”

“Sulla formazione, credo che gli schemi li facciano sempre gli uomini – ha aggiunto – Il Belotti visto con la Svizzera è stato troppo evanescente, il nostro problema in questo momento è il centravanti. L’unico proponibile è Immobile, gli altri non hanno livello attendibile per la Nazionale. Abbiamo buoni lottatori, ma dovremo trovare soluzioni”.