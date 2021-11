Grazie Vale: Valentino Rossi dice addio alla MotoGP

Valentino Rossi, a Valencia, ha chiuso da pochissimo la sua carriera da pilota in MotoGP dopo aver fatto la storia del Motorsport

Una gara emozionante, curva dopo curva, per Valentino Rossi e per tutti i suoi fan italiani e non che hanno assistito al canto del cigno del centauro di Tavullia che ha dato battaglia, per l’ultima volta in MotoGP, categoria nella quale il campione azzurro ha fatto la storia nell’arco degli ultimi tre decenni.

Il palmàres di Valentino Rossi che chiude oggi una carriera da urlo, quasi irripetibile, è assolutamente da numero uno indiscusso: sono ben nove i titoli mondiali del classe 1979 con ben 115 vittorie ottenute e 235 podi, cifre record per la competitività del Motorsport degli ultimi anni, a dimostrazione della grandezza del campione Valentino Rossi.