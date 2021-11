Hertha Berlino, UFFICIALE: Jovetic positivo al Covid

Hertha Berlino, ufficiale la positività al Covid di Stevan Jovetic durante il soggiorno con la nazionale montenegrina

Brutte notizie per l’Hertha Berlino. Il club tedesco ha infatti ufficializzato la positività al Covid-19 di Stevan Jovetic. L’attaccante montenegrino è risultato infatti positivo dopo un controllo effettuato con la propria Nazionale, impegnata in un doppio impegno di qualificazione ai Mondiali contro Olanda e Turchia.

Il giocatore ex Inter e Fiorentina dovrà dunque restare in isolamento. Fortunatamente risulta al momento asintomatico, come confermato dalla società tedesca. Questo il comunicato:

“L’attaccante Stevan Jovetic è risultato positivo al Covid-19 mentre si trova impegnato con la propria Nazionale. Per fortuna non ha sintomi, ma è attualmente in isolamento. Se risulterà negativo tra cinque giorni, potrà tornare a Berlino e dopo un esame cardiologico potrà unirsi al gruppo squadra”.