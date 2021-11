Il tour dell'Olimpico nelle visite di istruzione: l'obiettivo di Sasso

Il sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione Rossano Sasso ha parlato del tour dell’Olimpico come parte dell’offerta formativa nelle scuole

Il tour dello Stadio Olimpico anche come cultura e didattica nelle scuole. Questo l’intento del sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione Rossano Sasso, che proprio a margine dell’inaugurazione alla stampa del tour, ne ha parlato ai giornalisti: “Appena torno al ministero cercherò di capire se fare subito una circolare a tutte le scuole e agli istituti scolastici per inserire questo tour nell’ambito dell’offerta formativa e delle visite di istruzione, nella dimensione ricreativa e culturale perché l’Olimpico è un pezzo di storia. Tutto per dire agli insegnanti e ai dirigenti che a breve sarà disponibile nel tour ipotetico di tutta Italia anche l’Olimpico. Non solo con la dimensione calcistica, che già emoziona, ma anche – e ne parlavo con i rappresentanti delle società – per una serie di motivazioni che sposano molto bene la didattica, che è la cosa che più mi sta a cuore”.