Le parole del CFO della Roma Maurizio Lombardo sullo spogliatoio giallorosso e il tour dello Stadio Olimpico

Al tour dello Stadio Olimpico di Roma, inaugurato oggi con la stampa, il CFO dell’AS Roma Maurizio Lombardo ha parlato di questa importante iniziativa: “È un progetto ambizioso, finalmente anche lo stadio della capitale ha un tour e tutti potranno entrare in queste mura, sia per gli appassionati che per i turisti che sono a Roma. Ci fa piacere far parte di questo progetto, per questo ringrazio di aver avuto la possibilità di personalizzare il Nostro spogliatoio, creando quel senso di appartenenza che contraddistingue la Roma”. All’evento era presente anche il nuovo Ceo del club giallorosso, Pietro Berardi.



Lombardo: “Lo spogliatoio può aiutare i giocatori a prepararsi meglio”

E proprio dello spogliatoio della Roma, che fa parte del tour insieme a quello della Lazio e della Nazionale, ha parlato Lombardo in relazione alle scritte aggiunte: “È un progetto che nei mesi scorsi abbiamo sviluppato con la nuova proprietà e che coinvolge lo spogliatoio dell’Olimpico, così come anche quello di Trigoria. È tutto in linea con il senso di appartenenza e la passione che ha sempre caratterizzato l’AS Roma. Abbiamo cercato di riprodurre il più possibile lo spogliatoio, per aiutare i ragazzi a prepararsi nel migliore dei modi alle partite che storicamente vengono giocate all’Olimpico”.

Lombardo è da poco entrato nel mondo Roma, dopo diversi anna alla Juventus: “Entrare all’Olimpico è sempre stata una grande emozione, farlo con i colori della Roma è indescrivibile. La passione che si respira qua, dentro e fuori dallo spogliatoio, è indescrivibile ed emozionante“.