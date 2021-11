Inter-Juventus, ora è UFFICIALE: data e luogo della Supercoppa italiana

Inter-Juventus, al termine del Consiglio di Lega Serie A ufficializzate data e sede della disputa della Supercoppa italiana

In campionato è finita sull’1-1, con reti di Dzeko ad aprire per i nerazzurri e Dybala a pareggiare in chiusura su rigore. Inter-Juventus si riproporrà in Supercoppa italiana e ora sappiamo, finalmente, anche quando.

Quest’oggi, Calciomercato.it vi aveva anticipato la decisione ormai presa sulla data del 12 gennaio. Tutto confermato: il comunicato ufficiale annuncia che la sfida si disputerà quel giorno, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro.

Una decisione che era nell’aria, con la pista Arabia Saudita venuta meno a causa del mancato esercizio da parte dei sauditi dell’opzione prevista da contratto in tempo utile. La data di mercoledì 12 gennaio permette oltretutto, diversamente da quelle precedentemente ventilate del 22 dicembre e del 5 gennaio, di non far slittare alcuna data di campionato. E così, per la prima giornata di ritorno, in programma nei giorni dell’Epifania, Juventus-Napoli si svolgerà regolarmente senza alcun rinvio. Non una buona notizia per gli azzurri di Spalletti, che dovranno recarsi allo stadio senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen, assenti per la coppa d’Africa.