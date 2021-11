CMIT TV |”Inter, pre-contratto per la cessione”, arriva l’annuncio

Novità importanti in merito alla possibile cessione dell’Inter. Sullo sfondo c’è chiaramente il fondo sovrano saudita, PIF

Damiano Er Faina – intervenuto ai microfoni di CMIT TV – ha dato novità importanti in merito al futuro dell’Inter. E’ da settimane che circolano notizie in merito alla possibile cessione da parte di Suning.

Sullo sfondo c’è chiaramente il fondo sovrano saudita PIF.

Le parole di Er Faina

“Mi è arrivata una notizia in merito ad un accordo firmato tra le parti – afferma Er Faina -, Non un accordo che è fatto ma un MoU, un ‘memorandum of understanding’, una sorta di pre-contratto, dove le parti si impegnano a vari vincoli… Non c’è nulla di fatto, lo ribadisco ma la trattativa, a piccoli passi, sta andando avanti”