Bomba Dani Alves, si tratta per il clamoroso ritorno

Il calciatore più vincente della storia del calcio potrebbe tornare in Europa: Dani Alves tratta per un ritorno che avrebbe del clamoroso

Da questa estate Dani Alves è senza squadra, dopo aver terminato il suo contratto con il San Paolo e aver vinto anche un Olimpiade con il Brasile. L’esterno verdeoro è il giocatore con più trofei nella storia del calcio, avendone vinti ben 44.

Ora arrivano notizie che hanno del clamoroso dalla Spagna: secondo quanto rivelato da ‘AS’, infatti, Dani Alves starebbe dialogando con il Barcellona per tornare e mettersi al servizio di Xavi. Una decisione che potrebbe essere presa anche in funzione del mondiale in Qatar nel 2022, perché l’ex Juventus vorrebbe riuscire a presenziare anche in quell’occasione. Il suo ritorno in blaugrana, poi, aiuterebbe Xavi ad insidiare subito quella che è la sua mentalità nel club che lo ha cresciuto e formato.