Coronavirus, bollettino 9 novembre: 6032 nuovi casi, 68 morti

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute relativo al 9 novembre 2021: sono 6.032 i nuovi casi e 68 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 9 novembre 2021: sono 6.032 i nuovi casi di Covid a fronte di 645.689 tamponi, per un tasso di positività dello 0,9% rispetto al 1,7% di ieri. I morti sono invece 68.

Dal punto di vista dei ricoveri, crescono sia i quelli in terapia intensiva che quella nei reparti ordinari. I primi sono 421 con una crescita di sei unità rispetto a ieri e 52 ingressi giornalieri. Per quanto riguarda, invece, i ricoveri ordinari la crescita è di 74 unità per un totale che è salito a 3.436. I guariti di oggi sono 4.613 guariti e ciò porta ad un aumento degli attualmente positivi di 1.430 unità per un totale di 100.205 in tutta Italia.