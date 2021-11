Tornano di attualità le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco su José Mourinho. Il noto dirigente sportivo, intervenuto a CMIT TV, si è soffermato a parlare del tecnico della Roma

La Roma di José Mourinho non sta attraversando un momento facile. I giallorossi dopo aver perso malamente contro il Bodo, sono stati sconfitti in campionato prima dal Milan e poi dal Venezia. Nel mezzo anche il pareggio, nel match di ritorno, contro i norvegesi.

Inevitabilmente a finire nel mirino è stato il tecnico portoghese, che fin qui non è riuscito a dare la svolta sperata.

Intervenuto nella nostra diretta a CMIT TV la scorsa settimana, il noto dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato di José Mourinho e dei suoi primi mesi sulla panchina della Roma. Ecco le dichiarazioni dell’ex Palermo e Catania che tornano di stretta attualità dopo i recenti risultati del club capitolino.

Lo Special One e i giallorossi, le critiche di Pietro Lo Monaco: “Secondo me è fortemente sopravvalutato rispetto alla reale qualità di lavoro che lui esprime in campo. Stuzzica la piazza, stimola i tifosi come successo a Roma ma poi alla fine conta ciò che sai fare in campo e i risultati non sono in sintonia con quello che hanno speso o con le intenzioni della vigilia”.