Emergenza infortuni in Nazionale, due titolari a rischio per Mancini

Mancini è in ansia per la situazioni infortuni della Nazionale: due titolari rischiano di dare forfait contro la Svizzera

Lo spettro della Svezia e di quel Mondiale mancato è ancora vivido in tutti gli italiani, questa settimana la Nazionale si giocherà due partite fondamentali per la qualificazione a Qatar 2022.

Gli Azzurri, però, ci arrivano con tanti giocatori in dubbio. Dall’ambiente bianconero trapela del cauto ottimismo riguardo a Leonardo Bonucci, che quindi potrebbe essere a disposizione di Mancini già per la sfida con la Svizzera. Più difficile, invece, vedere Giorgio Chiellini contro gli elvetici: il capitano della Nazionale potrebbe tornare recuperare per l’Irlanda del Nord. In ogni caso, entrambi i centrali della Juventus faranno degli esami a Coverciano e verranno valutati dallo staff dell’Italia.

In dubbio anche Bastoni e Barella. Il centrale di Inzaghi dovrebbe farcela, riuscendo così a sostituire Chiellini contro la Svizzera, mentre per il centrocampista filtra più preoccupazione. Barella sarà sottoposto a nuovi controlli a Coverciano, la sua presenza contro gli elvetici resta in dubbio.