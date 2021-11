Intoccabile per Spalletti, ma anche per il Napoli: “E’ inamovibile”

Le ultime di calciomercato Napoli con le dichiarazioni dell’agente di uno dei punti di forza della squadra allenata da Luciano Spalletti, prima in Serie A col Milan

Fin qui le ha giocate tutte. E tutte dal primo minuto, a conferma della sua importanza per non dire imprescindibilità nella squadra. Nel Napoli di Luciano Spalletti, attualmente primo in classifica assieme al Milan.

Il giocatore in questione è Giovanni Di Lorenzo, terzino destro ma anche centrale della formazione azzurra. Un intoccabile per Spalletti: “Ha un rendimento elevatissimo, mi sembra che più giochi e meno si stanchi – ha detto il suo agente Giuffredi a ‘Radio Marte’ – Ieri abbiamo parlato un po’ della partita col Verona, contro gli uomini di Tudor se non giochi al massimo fai fatica a vincere. Il pareggio resta alla fine un risultato importante”.

Calciomercato, agente Di Lorenzo: “Il Napoli non se ne priverà mai”

Giuffredi ha aggiunto che Di Lorenzo, cercato da diversi club l’estate scorsa, “è inamovibile“. Se fosse in vendita, “arriverebbero cinque-sei squadre, ma si sa che ora è incedibile. Il club non se ne priverà mai”.