Non solo arbitri, Mourinho sotto accusa: “Non ci sta capendo nulla”

La Roma perde contro il Venezia tra polemiche arbitrali e difesa da rivedere: anche Mourinho finisce nel mirino delle critiche

Ancora polemiche per le decisioni arbitrali. La Roma esce sconfitta dal campo del Venezia ma si lamenta per alcune decisioni prese dal direttore di gara Aureliano. Critiche che arrivano dopo quelle nella gara contro il Milan ma che non ‘salvano’ Mourinho. Se praticamente tutti i tifosi della Roma si scagliano contro l’arbitro, non pochi sottolineano anche gli errori del tecnico portoghese.

In particolare sotto accusa finisce la retroguardia dei capitolini, troppo facilmente perforata dagli avanti del Venezia. Così su Twitter non mancano i tweet che criticano Josè Mourinho. “Vattene” scrive un utente ed un altro articola un po’ di più il suo ragionamento: “Se non si trattasse di Mourinho ma di un Giampaolo qualsiasi sarebbe già stato cacciato”. Ed un altro chiede di liberare la Roma da Mourinho prima che sia troppo tardi.

Ecco alcuni tweet su Mourinho:

#Mourinho VATTENE — Quei Tre In Cielo (@QueiTreInCielo) November 7, 2021

Liberate la Roma da #Mourinho, prima che sia troppo tardi #VeneziaRoma — Gio Delfi (@Gio_Delfi) November 7, 2021

Ma anche oggi sono gli arbitri ad essere incompetenti? Vero #Mourinho #VeneziaRoma — Cortomuso (@allegrismo97) November 7, 2021

Ma Mourinho ci arriva al girone di ritorno così possiamo salutarlo quando arriva a San Siro?#VeneziaRoma #Mourinho — Peppino Pedrerol (@jo_pedrerol) November 7, 2021

Se non si trattasse di #Mourinho ma di un #Giampaolo qualsiasi , sarebbe già stato cacciato. #SaveASRoma — Pasquale Amitrano (@PasqAmitr) November 7, 2021

#Mourinho è un personaggio clamoroso, ma -IO HO L'IMPRESSIONE- che da anni, non ci stia piú capendo nulla.

Nulla!

Si è fatto comprare i giocatori e l'anno prossimo sarà in un altro lido. #VeneziaRoma — Partita della vita e non vinciamo un contrasto (@n0tst0nks) November 7, 2021