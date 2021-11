DIRETTA Serie A, Derby Milan-Inter | Segui la cronaca LIVE

Chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A, l’attesissimo derby di Milano tra il Milan di Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi

Dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Porto, il Milan si rituffa in campionato e, per la dodicesima giornata della Serie A, ospita l’Inter, reduce dal 3-1 in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol, per il sentitissimo derby della Madonnina.

I rossoneri hanno tutta l’intenzione di tenersi il posto di primi in classifica e l’allenatore Stefano Pioli, uno dei tanti ex dalla partita, si affida al sempreverde Zlatan Ibrahimovic per scalfire la difesa dei ‘cugini’. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno la possibilità di accorciare le distanze dai rivali di giornata, distanti sette punti, con una vittoria, per continuare il filotto di risultati positivi che dura dal 24 ottobre scorso. Calciomercato.it vi offre la cronaca del derby della Madonnina dallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Toure; Kessie, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32 punti; Milan* 31; Inter* 24; Atalanta 22; Lazio 21; Roma 19; Fiorentina, Bologna e Juventus 18; Verona ed Empoli 16; Sassuolo, Udinese e Torino 14; Venezia 12; Spezia 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana 7; Cagliari 6

*una partita in meno