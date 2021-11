Diretta Marsiglia-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

La quarta giornata della fase a gironi di Europa League propone anche Marsiglia-Lazio, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo lo 0-0 della gara d’andata, la Lazio fa visita al Marsiglia nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Con quattro punti in classifica, i biancocelesti occupano il secondo posto nel Gruppo E. Per conservarlo, alla squadra di Maurizio Sarri può bastare anche un pareggio, mentre i ragazzi di Sampaoli cercano la prima vittoria dopo aver pareggiato i primi tre incontri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Marsiglia-Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Lirola, Payet, Under; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CLASSIFICA GRUPPO E: Galatasaray 7; Lazio 4; Marsiglia 3; Lokomotiv Mosca 1