“Grandioso”: Vidal ora ha conquistato tutti, la richiesta a Inzaghi è chiara

Grande prestazione di Vidal in Sheriff-Inter: il cileno ha conquistato i tifosi che ora avanzano una chiara richiesta a Inzaghi

Protagonista di Sheriff-Inter, Arturo Vidal si è preso la sua rivincita. Voluto da Conte in nerazzurro, il cileno sembra rinato ora che il tecnico salentino non è più all’Inter, sostituito da Simone Inzaghi.

Grande prestazione in Champions con i tifosi che fanno ammenda per averlo criticato in passato e chiedono in maniera pressante ad Inzaghi di mandarlo in campo contro il Milan, nel derby previsto nel weekend. Una richiesta che ha anche una conseguenza non secondaria: l’esclusione di Calhanoglu contro la sua ex squadra.

Inter, i tifosi vogliono Vidal nel derby: no a Calhanoglu

Se il cileno è rinato, il turco non ha ancora conquistato i tifosi nerazzurri. Giudizi opposti arrivano per i due compagni di squadra con i sostenitori interisti che hanno una idea chiara per il Milan: mettere in campo dal primo minuto Vidal.

Ecco alcuni tweet:

Diciamo che il derby non potrà prescindere da Brozo e Vidal. Senza se e senza ma. — 🇮🇹⭐🖤19💙Se è good enough x te è Godunov x me. (@sandrino001) November 3, 2021

A fine anno, prima quando giocava a me piaceva eh però troppo frenetico (vedi l’espulsione in Champions)

Ma il miglior vidal all’Inter lo stiamo vedendo st’anno a mani basse — Capiscer Interista (@CapiscerI) November 3, 2021

#VIDAL fai di me quel che vuoi — Giuseppe Rovito (@GiusssRovitof) November 3, 2021

L’ho odiato profondamente la scorsa stagione, sto iniziando ad amarlo in questa. Che Vidal ragazzi.#SheriffInter — il dolditoriale (@LucaDoldi) November 3, 2021

Comunque nel derby Vidal vi prego. — ÜBER-INTER (@p_in_algeri) November 3, 2021

Vidal titolare oggi purtroppo vuol dire Calhanoglu titolare nel derby #SheriffInter — Andrea Remossi (@ARem_6) November 3, 2021