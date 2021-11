Kalulu: “Grande prestazione del Porto”, poi così sull’arbitro

Kalulu parla al termine di Milan-Porto, gara valida per la quarta giornata di Champions League: il commento del difensore

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Porto, nel quarto match della fase a gironi di Champions League. Sotto per uno a zero, dopo un primo tempo complicato, i rossoneri trovano il gol dell’uno a uno, con Pierre Kalulu, con la complicità di Mbemba.

Il difensore francese, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto alla domanda di Calciomercato.it, in merito ad un primo tempo da dimenticare per la squadra: “Dalla panchina ho visto che il Porto ha fatto una grande prestazione e ci ha messo in difficoltà. Non voglio parlare del gol perché voglio vedere meglio cosa sia successo, se l’arbitro ha visto bene. E’ sempre difficile, nel secondo tempo abbiamo giocato con maggiore precisione e ci abbiamo provato”.