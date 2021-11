Juve-Zenit, social scatenati con Bonucci e Morata: “Scambiateli!”

La Juventus va al riposo con tanto di beffa dopo un primo tempo ben giocato: l’autogol di Bonucci ha scatenato i commenti furiosi sul capitano bianconero

Primo tempo dai due volti per la Juventus, che scende in campo alla grande, creando un’occasione dopo l’altra soprattutto grazie a un ispiratissimo Paulo Dybala. L’argentino dimostra di essere imprescindibile per i bianconeri, per il gioco ma anche per i numeri: un palo, un gol fatto e un quasi assist. Poi però arriva il maldestro autogol di Leonardo Bonucci, che di testa spizza un cross apparentemente innocuo dalla sinistra e beffa Szczesny. Il capitano della Juve conferma un inizio di campionato decisamente sottotono.

E ovviamente i social si scatenano, con lui e con Alvaro Morata, che sbaglia spesso posizionamento in area: “Per la prima volta nella mia vita ho sentito mia madre dare giudizi su una partita di calcio: ha detto che Bonucci non sa stoppare i palloni. Comincio a pensare che mia madre, sotto sotto, ne sappia davvero tanto di calcio”, recita un commento ironico su Twitter. Tanti tifosi della Juventus la prendono a ridere, invitando Allegri addirittura a scambiare le posizioni: “Ma mettiamo Morata e Bernardeschi in difesa e Bonucci prima punta centrale?”, “Forse alla Juventus basterebbe invertire Bonucci e Morata”.

Ancora contro il capitano della Juve: “Bonucci sposta gli equilibri”, “Maledetto il giorno in cui sei ritornato”, “Benedetta l’ora che Bonucci smette, in un modo o nell’altro ne combina più di Bertoldo in Francia”. Ma anche lo spagnolo, reo di finire spesso in fuorigioco, non viene proprio perdonato: “Ti dovevi sposare il fuorigioco, non Alice”, “Bonucci più prolifico di Morata. Lo dicono i numeri”.

Benedetta l’ora che Bonucci smette, in un modo o nell’altro ne combina più di Bertoldo in Francia.#JuveZenit — 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓣𝓮𝓻𝓶𝓲𝓷𝓪𝓽𝓸𝓻73🤍🖤 (@Terminator1973) November 2, 2021

bonucci maledetto il giorno in cui sei ritornato alla juve — gioia 🤍 (@skyothersid3) November 2, 2021

Morata ti dovevi sposare il fuorigioco non Alice — Vale MORATA E BONUCCI NON VI SOPPORTO (@Maluneth__) November 2, 2021