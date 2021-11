Conte al Tottenham, annuncio in arrivo: domani si chiude

Antonio Conte ormai prossimo a diventare l’allenatore del Tottenham, domani è il giorno del tecnico pugliese agli ‘Spurs’

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Tottenham entro poche ore. Dopo l’esonero di Espirito Santo, è il pugliese l’uomo scelto per rilanciare gli ‘Spurs’ , reduci da un avvio di stagione difficile.

Appena nono posto in Premier League per i londinesi con 15 punti, 10 di ritardo dal Chelsea capolista. La squadra stenta anche in Conference League, dove in tre gare del gironcino ha raccolto 4 punti. Il presidente del Tottenham Daniel Levy, come raccontato da Calciomercato.it, è stato convinto da Paratici della bontà della scelta di Conte. Per l’ex tecnico di Juventus, Inter e Nazionale italiana la possibilità di mettere mano alla squadra con una grande campagna acquisti nelle prossime sessioni.

Conte, domani l’annuncio e subito in campo con il Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni, la firma del contratto che lo legherà agli ‘Spurs’ avverrà domani mattina. Subito dopo, l’allenatore sosterrà già il primo allenamento con la squadra. Non c’è tempo da perdere, giovedì c’è già una sfida cruciale in Europa con il Vitesse e domenica sarà la volta della gara contro l’Everton di Benitez.