Serie A, Bologna-Cagliari 2-0: De Silvestri e Arnautovic lanciano Mihajlovic

Serie A, Bologna-Cagliari 2-0 nel monday night: De Silvestri e Arnautovic rilanciano i felsinei, sardi ancora sconfitti e sul fondo classifica

Il Bologna torna alla vittoria nel posticipo del lunedì sera contro il Cagliari. Nella ripresa segnano De Silvestri e Arnautovic, successo prezioso per gli emiliani mentre i sardi di Mazzarri ancora una volta non raccolgono punti e sono sempre più in difficoltà.

Gara bloccata nel primo tempo, il Bologna fa la partita ma trova pochi spazi per la buona organizzazione difensiva degli ospiti. Il Cagliari prova a colpire in ripartenza e ha un paio di buone occasioni, una con un contropiede non finalizzato da Zappa e l’altra con una punizione di Marin alta di poco.

Nella ripresa è un altro Bologna. Giocata extralusso di Arnautovic che con un velo spiazza tutta la difesa e manda in porta De Silvestri per il vantaggio, l’austriaco poi prova a mettersi in proprio ma prima non trova la porta dopo una grande azione collettiva, poi sbatte su Cragno. Il Cagliari tenta una reazione ma non va oltre un colpo di testa largo di Pavoletti e rischia ancora su una percussione di Sansone, che trova il palo a negargli il gol. Nervi tesi nel finale, Caceres scaglia un pallone addosso a Dominguez e viene espulso. Ma il Cagliari si procura l’occasione al 94′, con Lykogiannis che chiama Skorupski al miracolo. In contropiede, la chiude invece Arnautovic. La squadra di Mihajlovic si issa a quota 15, nel gruppo di metà classifica in cui c’è anche la Juventus, il Cagliari incappa nella terza sconfitta di fila rimanendo da solo all’ultimo posto. E per Mazzarri i grattacapi aumentano.

BOLOGNA-CAGLIARI 2-0 – 49′ De Silvestri, 96′ Arnautovic

CLASSIFICA: Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Verona 15, Juventus 15, Empoli 15, Bologna 15, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Spezia 8, Genoa 8, Salernitana 7, Cagliari 6.