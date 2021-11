Calciomercato Inter, Marotta non si ferma: c’è la data di un’altra firma

L’Inter si prepara a entrare nel futuro e continua a macinare colpi: in arrivo un altra firma

Ci è voluto Correa per sbloccare la partita con l’Udinese e lasciare l’Inter in scia a Napoli e Milan, attualmente in tandem in vetta alla classifica di Serie A. I punti di distacco dei nerazzurri sono ben 7 dopo 11 giornate, ma ora la squadra di Inzaghi ha una chance più unica che rara.

I nerazzurri nelle prossime due partite affronteranno proprio le prime della classe. Domenica sera va in scena il super derby col Milan, poi toccherà al Napoli. E nel mezzo, ovviamente, la partita di Champions contro lo Sheriff che può essere già decisiva. Insomma, un periodo di un paio di settimane che sostanzialmente darà la direzione precisa della stagione dell’Inter. Se dovrà uscire, almeno temporaneamente, dalla lotta scudetto e se rischia di scivolare in Europa League come lo scorso anno.

Ma per i nerazzurri è un momento molto delicato e importante in vista del futuro anche a livello societario e di calciomercato. Con la finestra invernale, Marotta può provare a puntellare qualcosa, anche se al momento la rosa non ha evidenziato particolari lacune tecniche o numeriche. Anzi, i colpi che sta mettendo ora a segno la dirigenza sono sulla carta più importanti. Dopo Lautaro Martinez, infatti, lo stesso Inzaghi ha invocato i rinnovi di Barella e Brozovic. Soprattutto quella del croato è una situazione particolare, spinosa, vista la scadenza nel 2022. Meno complicata quella del centrocampista ex Cagliari: come riporta ‘Il Corriere della Sera’, giovedì dovrebbe essere il giorno della firma sul rinnovo di contratto fino al 2026.