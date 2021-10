Il Napoli soffre, ma vince ancora: contro la Salernitana basta Zielinski

Il Napoli stavolta non eccelle per gioco e occasioni da gol, ma vince il derby contro la Salernitana con il punteggio di 0-1. Basta Zielinski

Il Napoli è grande protagonista in quest’inizio di stagione. I partenopei continuano a macinare punti e successi, mostrando anche un gioco consolidato e invidiabile.

Non a caso gli azzurri si presentano alla partita contro la Salernitana con 28 punti in classifica, da capolista insieme al Milan. Una partita che, sulla carta, sarebbe dovuta essere senza storia, eppure i padroni di casa non hanno affatto demeritato. Il Napoli, orfano di Victor Osimhen e senza Lorenzo Insigne dal primo minuto (e non entrerà), non riesce a dominare come al solito. L’agonismo della Salernitana fa la differenza per lunghi tratti, ma basta un lampo per sbloccare partita e risultato.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Nessun ‘caso Insigne’: la gestione di Spalletti e i motivi dell’esclusione

Salernitana-Napoli, decisivo Zielinski: altri tre punti per Spalletti

Al 62esimo, infatti, si sblocca la partita. Andrea Petagna, appena entrato in campo, colpisce un legno, poi arriva Piotr Zielinski con un tiro secco e preciso a portare il punteggio sullo 0-1. Poi tocca soffrire e il Napoli dimostra di saperlo fare bene, mantenendo la porta inviolata. Ci sono anche due espulsioni, una per parte: prima la Salernitana, che resta in dieci al 69esimo per il rosso di Kastanos. I conti vengono pareggiati al 77esimo, quando anche Koulibaly viene espulso. Poco male, il Napoli vola in testa alla classifica con 31 punti, in attesa di Roma-Milan.