DIRETTA Serie A, Sassuolo-Empoli 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Sassuolo e l’Empoli si affrontano in una gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte gli emiliani dell’ex Dionisi vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Venezia e Juventus per restare agganciati al treno delle posizioni che valgono le coppe europee. Dall’altra i toscani di Andreazzoli puntano ad un altro successo esterno dopo i tre già conquistati in quattro trasferte per operare il sorpasso in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kiriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Zanetti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson, Di Francesco; Pinamonti. All.: Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 28 punti, Milan 28, Inter* 24, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* 18, Juventus* 15, Fiorentina 15, Hellas Verona* 15, Sassuolo 14, Torino* 14, Empoli 12, Bologna 12, Udinese* 11, Sampdoria 9*, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più