DIRETTA Serie A, Roma-Milan 0-1: la sblocca Ibra su punizione – LIVE

Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Milan di Pioli in tempo reale

La Roma ospita il Milan nel posticipo domenicale valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi di Mourinho puntano ad ottenere la prima vittoria contro una delle ‘sette sorelle’ per restare in piena corsa per un posto in Champions e provare a rilanciarsi anche per lo scudetto. I rossoneri di Pioli, invece, vanno a caccia della settima vittoria di fila per continuare il testa a testa con il Napoli per la testa della classifica. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 31 punti, Milan 28, Inter* 24, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* e Fiorentina* 18, Juventus*, Hellas Verona* e Empoli* 15, Sassuolo* 14, Torino* 14, Bologna 12, Udinese* 11, Sampdoria 9*, Venezia* 9, Genoa* e Spezia* 8, Salernitana* 7, Cagliari 6.

*una partita in più