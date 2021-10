Crisi Tottenham, ora Paratici si guarda intorno per la panchina

È iniziata in malo modo l’avventura di Fabio Paratici con il Tottenham, ora Nuno Espiro Santo è già a rischio: i nomi per la panchina

Sono 15 punti in 10 giornate per gli ‘Spurs’, un inizio di stagione deludente e non certo esaltante. La prima stagione di Fabio Paratici nella dirigenza del Tottenham non sta andando secondo le aspettative.

La sconfitta interna per 3-0 contro il Manchester United di un traballante Solskjaer ha dato un ulteriore spallata alla sicurezza di Nuno Espirito Santo. Adesso, secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il club londinese starebbe iniziando a ragionare su un cambio in panchina: ecco alcuni nomi presi in considerazione dagli ‘Spurs’.

Tottenham in crisi di risultati, cambio in panchina | Tutti i nomi per il post Nuno Espirito Santo

Dopo un’estate travagliata, la scelta di Fabio Paratici per la panchina è ricaduto su Nuno Espirito Santo. L’ex dirigente della Juventus, però, potrebbe tornare sui suoi passi e optare per un cambio immediato di guida tecnica. I nomi per la panchina del Tottenham sembrano essere essenzialmente due: Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca, già accostati al club londinese in estate, che ora potrebbero rivelarsi la scelta giusta.

E, poi, ci sono i due grandi sogni di Fabio Paratici. Il primo si chiama Mauricio Pochettino, il cui feeling con il PSG non sembra scattare, ed il secondo ha le fattezze di Antonio Conte. Al tecnico salentino era già stata offerta in estate la panchina, ma la sua decisione fu quella di declinare l’offerta del Tottenham: sembra difficile, quindi, che ora abbia cambiato idea. Chi ha trovato più stabilità, proprio con la vittoria ai danni degli ‘Spurs’, è invece Solskjaer: la panchina del Manchester United dovrebbe rimanere ancora nelle sue mani.