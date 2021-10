Calciomercato, Vlahovic da urlo | “Alla Juventus a gennaio”

Dusan Vlahovic è inarrestabile. Il bomber oggi ha trascinato i suoi nel 3-0 allo Spezia: il calciomercato e la Juventus restano all’orizzonte

Dusan Vlahovic si conferma, a conti e prestazioni fatte, uno dei migliori bomber di tutto il campionato e nel giro dei migliori d’Europa.

La partita di oggi tra Fiorentina e Spezia ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, tutta la potenza di fuoco del bomber. Lotta, fa salire la squadra, realizza e come pochissimi in circolazione. Oggi è tornato anche sul dischetto e non ha sbagliato, mostrando tutta la sua freddezza, a dispetto della giovane età. La tripletta di oggi è semplicemente straordinaria e marchia un 3-0 netto per la Fiorentina in favore dello Spezia. Non solo campo, però, perché sul calciomercato le big sono già in fila per accaparrarsi l’attaccante, dopo il mancato rinnovo di contratto. Su tutte la Juventus che, anche alla luce dei recenti risultati negativi, necessita di gol e un profilo di prospettiva in quel ruolo.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus in crisi mette Allegri sulla graticola: Agnelli ha deciso

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano Vlahovic già a gennaio

Ovviamente anche i tifosi bianconeri non possono evitare di rimarcare le prestazioni dell’obiettivo sul calciomercato, oggi all’ottavo gol in questa Serie A con la Fiorentina. Su Twitter, i supporters della Vecchia Signora sono scatenati e chiedono a gran voce l’attaccante, e immediatamente. Alcuni, infatti, sottolineano come il suo acquisto sarebbe utilissimo già a partire da gennaio. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tweet in questione.

Fate almeno una cosa buona a gennaio @juventusfc, vedete di comprare Dusan Vlahovic. — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 (@_Antonio_258) October 31, 2021

@Baldo14603459 ma immagini chiesa vlahovic e dybala insieme 😱 — RE KAIO MAIO (@maio_pie) October 31, 2021

Intanto un certo #Vlahovic continua a segnare, che giocatore 👏🏻 — Mattia (@mattiatml) October 31, 2021