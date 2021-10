Non c’è solo la Juventus sul centrocampista. Il Barcellona è intenzionato ad acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto a gennaio

Donny van de Beek non è per nulla felice della stagione che sta vivendo al Manchester United. Il centrocampista, convinto a rimanere, con la promessa di trovare spazio rispetto allo scorso anno, ha fin qui giocato solamente 141 minuti, frutto di una presenza in Champions League (45 minuti), sei in campionato (una sola presenza) e 90 in EFL Cup.

Davvero troppo poco per un calciatore che sembrava pronto a spiccare il volo. A gennaio van de Beek sarà dunque pronto a lasciare i Red Devils. Su di lui si registra da tempo l’interessamento da parte della Juventus: i bianconeri – non è un segreto – è alla ricerca di calciatori di qualità in mezzo al campo e l’olandese potrebbe davvero essere il profilo giusto.

Concorrenza dalla Spagna

Ma attenzione, chiaramente, alla concorrenza di altre squadre. Dalla Spagna giunge notizia del forte interessamento da parte del Barcellona. I blaugrana – secondo quanto riportato da ‘Sport’ – vorrebbero prendere van de Beek in prestito con diritto di riscatto.