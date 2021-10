Diretta Verona-Juventus | Formazioni ufficiali e cronaca

Secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, Verona-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Senza Chiesa e Ramsey, la Juventus torna in campo nel secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Ospite di un Verona rigenerato dal grande ex Tudor, Allegri cerca risposte immediate dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Dopo una striscia di risultati positivi arrivata soprattutto grazie alla solidità difensiva, il tecnico toscano spera di trovare maggior concretezza in zona offensiva. Gli scaligeri, dal canto loro, hanno sin qui sempre dato del filo da torcere a tutte le big, togliendosi anche la soddisfazione di batterne due al Bentegodi (Roma e Lazio). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Juventus

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta* 19, Lazio* 18, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Hellas Verona 12, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più