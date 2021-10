Diretta Atalanta-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

Atalanta-Lazio apre il programma dell’undicesima giornata di Serie A e Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A scende nuovamente in campo per l’undicesima giornata di campionato. Ad aprire le danze, ci penserà Atalanta-Lazio. Una sfida che dovrà misurare le ambizioni Champions delle due squadre, divise da un solo punto in classifica. La squadra di Gasperini proverà quantomeno a mantenere il vantaggio sui biancocelesti, chiamati da Sarri ad abbandonare l’altalena di risultati e prestazioni messa in mostra sin qui. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Hellas Verona 12, Empoli 12, Bologna 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.