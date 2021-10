Serie A, slitta il rientro del talento: che tegola al Fantacalcio

La pausa per le nazionali ha lasciato in eredità diversi infortuni: uno di questi si sta rivelando più pesante del previsto

La pausa per le nazionali si conferma il periodo più temuto da tutte le squadre europee. Soprattutto ai tempi del post-Covid, con il calendario nazionale e internazionale completamente intasato tra coppe europee, qualificazioni Mondiali e Nations League, l’infortunio pesante è sempre dietro l’angolo.

Le ultime due soste per gli impegni delle nazionali non hanno fatto eccezione, in particolare con le situazioni sudamericani. Inter e Juventus sono state senza dubbio le squadre più colpite in questo senso, ma anche il Milan – tra le big – è stato falcidiato dagli infortuni e i casi Covid. Un periodo temuto anche dai fantallenatori, che ovviamente hanno puntato anche sui talenti i giocatori importanti per squadre medio-piccole.

Infortunio Damsgaard, slitta ancora il rientro

In questo senso in casa Sampdoria c’è ancora incertezza su quello che è il rientro in campo di Mikkel Damsgaard. In questa stagione, soprattutto dopo l’ottimo Europeo, ci si aspettava moltissimo dal danese che però nella prima parte di stagione ha un po’ deluso. Come se non bastasse, il centrocampista della Sampdoria sembra che debba restare fermo ancora diverse settimane. Come riporta ‘Il Secolo XIX’, il giocatore infortunatosi in nazionale, inizialmente poteva rientrare ai primi di novembre, ma ora il recupero sarebbe slittato addirittura fino alla fine del mese. Una pessima notizia per Roberto D’Aversa, che ha salvato la panchina con lo Spezia ma poi ha perso nuovamente con l’Atalanta, ma anche per i fantallenatori che hanno investito tanti milioni su di lui.