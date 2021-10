DIRETTA Serie A, Napoli-Bologna | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Bologna di Mihajlovic in tempo reale

Il Napoli riceve il Bologna nel posticipo che chiude il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i partenopei dello squalificato Spalletti vogliono tornare subito a vincere dopo il pareggio contro la Roma per riagguantare il Milan in testa alla classifica e proseguire la striscia di successi casalinghi. Dall’altro i felsinei di Mihajlovic sogna il colpaccio per rilanciarsi in zona coppe europee e centrare la prima vittoria in trasferta. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Theate, Medel; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Milan punti 28, Napoli* 25, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Bologna* 12, Verona 12, Empoli 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*Una partita in meno