Juventus, ha chiesto la cessione: coppia pazzesca con Dybala

In estate può scaldarsi la pista Torino-Madrid tra Juventus e Real, con il benestare di Carlo Ancelotti

La Juventus continua a stentare, il ko in casa contro il Sassuolo ha certificato l’inizio decisamente negativo del nuovo corso firmato Massimiliano Allegri. Che sta facendo registrare numeri da incubo, soprattutto considerando anche il ruolino di marcia a confronto con quelli di Sarri e Pirlo, due allenatori che erano partiti nettamente meglio ma che sono finiti esonerati.

Per questo la Juventus deve necessariamente anche pensare al calciomercato e a un progetto per rinforzarsi in maniera sostenibile in breve tempo. Un piano non semplice da attuare, soprattutto con risorse non proprio enormi per i bianconeri. Che pure devono annunciare anche qualche rinnovo importante, vedi Dybala e Cuadrado, oltre a prendere delle decisioni sui giocatori attualmente in rosa, che siano Morata da riscattare o qualcuno da ‘tagliare’. Non ha problemi di classifica invece il Real Madrid, anche se Carlo Ancelotti ha comunque più di qualche grana da risolvere nella propria rosa.

Hazard vuole la cessione: la Juventus c’è, ecco il prezzo

Problemi che la Juve e non solo avrebbero piacere sicuramente di accollarsi, ma parliamo di giocatori comunque importanti e molto pesanti a livelli finanziario che non stanno dando il loro contributo ai Blancos. Soprattutto Eden Hazard, che contro l’Osasuna ha giocato una ventina di minuti non indimenticabili. Il belga sa già che Ancelotti non lo vede e non punterà su di lui, che non rappresenta un titolare vista anche l’esplosione di Vinicius. Per questo, come riporta ‘Diario Gol’, l’ex Chelsea avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid, consapevole che al ‘Bernabeu’ non riuscirà a tornare il giocatore meraviglioso di Londra.

Perez sa che comunque Hazard ha mercato, le richieste e le offerte importanti non mancheranno, con una base d’asta di circa 70 milioni. Secondo il portale spagnolo tra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus, che vede il belga il giocatore ideale per guidare l’attacco insieme a Paulo Dybala, formando una coppia dal talento spropositato. Ma su Hazard ci sono anche parecchi club di Premier come Arsenal, Chelsea, Tottenham e Newcastle, che potrebbero offrire cifre oltre i 60 milioni di euro. Una cifra che per il Real potrebbe anche bastare.