Diretta Lazio-Fiorentina | Formazioni ufficiali e cronaca

In programma per la decima giornata di Serie A, Lazio-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla batosta di Verona, la Lazio ospita la Fiorentina nella decima giornata di Serie A. Alle prese con la gestione del potenziale caso Luis Alberto, Maurizio Sarri ritrova al centro della difesa Acerbi, che ha scontato le due giornate di squalifica. Brutte notizie, invece, per Vincenzo Italiano che dovrà rinunciare a Gonzalez, risultato positivo al Covid nella giornata di ieri. Superati in classifica dai Viola nel weekend, i biancocelesti in caso di vittoria hanno la possibilità di effettuare il controsorpasso e di portarsi a più due rispetto ai toscani. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil.

