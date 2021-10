Diretta Empoli-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Inter, partita del decimo turno di Serie A

Smaltire la rabbia per il pareggio con polemiche contro la Juve e tornare alla vittoria dopo due turni di astinenza. Con questi propositi, l’Inter scende in campo questa sera contro l’Empoli nel decimo turno di Serie A. Squalificato dopo l’espulsione contro i bianconeri, Simone Inzaghi ha fatto ricorso ad un mini turnover in vista del tour de force prima della sosta, ma ha chiesto ai suoi i tre punti. Galvanizzata dalla bella vittoria in casa della Salernitana, la squadra di Andreazzoli cerca un’altra impresa contro una big dopo la vittoria contro la Juventus. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Inter

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkovski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: