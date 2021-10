Calciomercato Juventus, 20 milioni alla firma | Addio inevitabile

La difesa della Juventus dovrà essere rinnovata, ma i bianconeri potrebbero incappare in un’offerta monstre: 20 milioni alla firma

Da sempre la difesa è uno dei punti di forza della ‘Vecchia Signora’. È sulla capacità di non subire reti che, storicamente, la Juventus ha edificato le sue vittorie.

La retroguardia di Massimiliano Allegri resta di alto livello, ma va pericolosamente incontro ad un problema: l’età dei suoi interpreti. Leonardo Bonucci e, soprattutto, Giorgio Chiellini non hanno davanti ancora tanti anni di carriera. Ecco, quindi, che i bianconeri dovranno intervenire sul mercato per costruire la difesa di domani: la concorrenza, però, potrebbe razziare una grande occasione.

Uno dei difensori più ambiti sul mercato è Antonio Rudiger, perché il prossimo 30 giugno andrà in scadenza con il Chelsea ed il rinnovo non è noi programmi. Anche la Juventus segue con interesse il centrale tedesco, perché prenderlo a parametro zero rappresenterebbe un’occasione troppo ghiotta per restare indifferenti. Il problema maggiore sull’ex Roma, però, resta la concorrenza dei grandi club.

Calciomercato Juventus, niente Rudiger | Offerta monstre del PSG

Secondo quanto rivelato da ‘ElNacional.cat’, il PSG non sarebbe soddisfatto dell’operazione Sergio Ramos e sarebbe disposto a presentare un’offerta mostruosa a Rudiger: 20 milioni alla firma più altri 12 milioni all’anno. Impossibile per la Juventus rispondere a queste cifre se fossero confermate, per cui il rischio che la società piemontese debba cercare altrove per la retroguardia si fa sempre più concreto.