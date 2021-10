Le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia del match Napoli-Bologna valevole per la decima giornata di Serie A

La vittoria del Milan sul Torino obbliga il Napoli a ottenere un solo risultato domani al ‘Maradona’ contro il Bologna di Mihajlovic: la vittoria. Solo coi tre punti, infatti, la squadra di Spalletti tornerebbe in vetta alla classifica alla pari dei rossoneri.

“Non sarà una partita facile, affronteremo una squadra con ghigno, fatta da Sabatini e che quindi ha un senso come dimostrato nell’ultima partita. Bisogna cercare di vincere per dare continuità e un senso al campionato. Servirà una prova all’altezza”. Così il tecnico azzurro Spalletti alla vigilia dell’incontro coi rossoblù, reduci dal ko proprio contro il Milan di Pioli.

INSIGNE – “In questa settimana ha fatto rivedere il suo marchio di fabbrica – ha sottolineato l’allenatore azzurro – Sta bene, non ha sintomi di nessun genere”.

OSIMHEN – “Come si migliora? Quando c’è tempo si resta individualmente coi calciatori – ha risposto Spalletti – Poi in questo gruppo ci sono situazioni che già migliorano i singoli giocatori, vedi i video degli avversari”.

MILAN – “Non ci deve interessare niente degli avversari, ma fare la corsa su noi stessi”.

CHIAMATA VAR AGLI ALLENATORI – “Può sembrare interessante, ma le società dovrebbero poi attrezzarsi con uno che viene da quel mondo, un ex arbitro o un assistente”.

TURNOVER – “Tutto può essere medicina o veleno, dipende dalle dosi. Il criterio resta quello di far giocare molti degli attaccanti che ho, è da lì che si vincono le partite”.

COPPA MARADONA – “Se ci dispiace non partecipare alla Coppa per Diego? L’impegno di avrebbe soffocato ancora di più, quindi è giusto non partecipare. Ma sarà altrettanto corretto partecipare a qualsiasi evento riguardante Maradona”.

SUPERLEGA – “Mi sembra difficile farla sottraendo le big dai campionati. Dico no alla Superlega”.

GHOULAM – “Sta migliorando, ma ha bisogno di un po’ di tempo. Sono comunque fiducioso perché conosce il gioco e la squadra”.

Bologna-Napoli, Spalletti sull’espulsione all’Olimpico: “Non sono stato né ironico e né irrispettoso. Dovrò stare più attento

Spalletti ha risposto anche sull’espulsione rimediata all’Olimpico, dopo il triplice fischio di Roma-Napoli: “Io parlo con tutti, pure col quarto uomo. A inizio stagione dissi che lamentarsi è da sfigati, anche per decisioni arbitrali che possono sembrarci favorevoli. Sull’episodio posso dire di non essere stato né ironico né irrispettoso, ma dovrò stare più attento la prossima volta se il mio modo di parlare rischia di far apparire cose diverse”.