Doppio forfait in Juventus-Sassuolo: l’annuncio in conferenza

Conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo: annunciato un doppio forfait in vista della gara di domani pomeriggio

La Serie A non conosce soste e torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Da oggi a giovedì si disputeranno le gare della decima giornata: mercoledì alle 18.30 toccherà a Juventus-Sassuolo.

Se Allegri nella conferenza stampa della vigilia ha svelato 4/11 della formazione, annunciando l’impiego dal primo minuto di Perin, de Ligt, Chiesa e Dybala, Dionisi fa i conti con le defezioni. Due big dei neroverdi, infatti, non potranno scendere in campo contro la Juventus: “Boga domani non sarà disponibile, speriamo di riaverlo contro l’Empoli. Djuric neanche ci sarà: speriamo di recuperarlo per la prossima”.

Un doppio forfait non da poco per il Sassuolo che nelle gare del weekend ha battuto 4-1 il Venezia. Lo stesso Dionisi ha parlato poi di Allegri e del periodo della Juventus: “Allegri lo stimo molto, ma non è l’unico: dovremo andare a Torino consapevoli di poter fare la nostra partita”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Sassuolo, Allegri: “Non possiamo sbagliare”. Poi annuncia quattro titolari

Juventus-Sassuolo, Dionisi: “Individualità importanti”

In conferenza stampa Dionisi si è soffermato anche sulla Juve: “E’ una squadra difficile da affrontare. Dispone di individualità importanti. Per avere opportunità bisogna sfruttare quando perdono la palla, come è successo a noi contro il Venezia”.