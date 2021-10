Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match di campionato a San Siro contro il Torino

Stefano Pioli non vuole distrazioni per continuare la corsa in classifica, dove il suo Milan ha agganciato in vetta il Napoli dopo il poker rifilato al Bologna e il contemporaneo pari del Napoli sul campo della Roma.

Le dichiarazioni del tecnico rossonero, nella sala stampa di Milanello, nella conferenza alla vigilia dell’anticipo della decima giornata di campionato contro il Torino: “E’ una squadra molto forte. Juric sta facendo un grande lavoro. Noi vogliamo vincere tutte le partite – esordisce Pioli – La classifica? E’ presto per commentarla. I tifosi è giusto che siano contenti e orgogliosi per come la squadra si sta comportando. Pensiamo però alla partita di domani.

TORINO – “Mi aspetto un Torino battagliero e aggressivo. Non so nemmeno se Belotti giocherà, non è una mia preoccupazione. Pobega? Tommaso sta facendo molto bene. Ha le caratteristiche giuste per la squadra di Juric”.

ASPETTI DA MIGLIORARE – L’allenatore del Diavolo analizza gli aspetti da migliorare: “Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere serve subire pochi gol. Non siamo stati all’altezza solo con il Porto. Nelle altre partite ci sono state delle difficoltà ma normali nel nostro campionato. Dobbiamo essere maturi, è ovvio che si può sempre fare meglio. Lo step successivo è arrivo fino in fondo. Ci è mancata un po’ di continuità e così abbiamo perso punti. Serve la continuità per arrivare in alto

CAPITOLO ARBITRI – “A me interessa che gli arbitri mostrino uniformità all’interno della partita. Non si può continuare a discutere, bisogna pensare a lavorare anche perché non sono situazioni che si possono controllare”.

CORSA SCUDETTO – “I nostri avversari sono molto forti. Vincerà il campionato chi farà punti con le altre squadre perché perdere punti per strada con le big ci sta”.

RIENTRI IMPORTANTI – “Theo Hernandez se oggi si allena, come dovrebbe, farà parte della partita. Farà magari uno spezzone. Kessie è disponibile”.

IBRA E GIROUD INSIEME – “E’ stata una partita particolare. Abbiamo tante caratteristiche da poter sfruttare, c’è anche questa possibilità ma i due non stanno al 100%. Ultimamente giocano e basta, si allenano poco”.

Pioli, infine, ha risposto anche alla domanda di Calciomercato.it sul momento tra i pali di Tatarusanu: “Sta crescendo e sta facendo bene. Ha la mia fiducia, non c’è alcun dubbio sulla sua presenza domani, anche perché Mirante è un po’ in ritardo di condizione”.