Allegri criticato: “Non arriva nei primi quattro. Voglio Cosmi alla Juve”

Le ultime news Juventus riguardano le critiche ad Allegri dopo il pareggio nel derby d’Italia contro l’Inter. C’è chi invoca Cosmi

Un pareggio che serve poco ad entrambi. Arrivato peraltro al termine di una partita davvero poco spettacolare. Inter e Juventus si spartiscono un punto e soprattutto le critiche. Tra quelli maggiormente ‘colpiti’, c’è il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il noto giornalista sportivo e tifoso juventino Tony Damascelli, non risparmia frecciate al tecnico livornese: “Era dai tempi di Zaccheroni e di Delneri che non vedevo la Juventus esibirsi in questo modo e giocare così male. Secondo me non arriva tra le prime quattro perché non c’è oggettivamente una situazione che suggerisca una speranza. Dybala? Dà qualità, ma la squadra è figlia del suo allenatore. Qui si vede la ‘non mano’ di un allenatore. Gli altri partecipano in una certa maniera, mentre Allegri sta con le mani in tasca, ogni tanto strilla… Ieri sera ho visto all’87esimo lui e Landucci con il faldone della tattica studiare sui fogli dopo aver dato il pizzino a Bonucci. Stiamo parlando della Juventus: io voglio Serse Cosmi alla Juve. Nel finale della partita ho visto questi episodi abbastanza buffi e poi nel post gara ho sentito il tecnico dire che è stata una buona prestazione!”.