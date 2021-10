Caos dopo Verona-Lazio, Sarri ‘chiude’ la squadra negli spogliatoi

Dopo il disastro del Bentegodi, Maurizio Sarri ha tenuto la squadra negli spogliatoi per quasi un’ora: il momento in casa Lazio

Le sfide delle 15 di Serie A hanno visto una vittima illustre: nuova caduta, rovinosa, per la Lazio di Maurizio Sarri. Il momento dei biancocelesti, tra polemiche di mercato e risultati, sembra essere delicato.

Al termine del match il tecnico di Bagnoli non si è presentato ai microfoni di ‘Dazn’, ma ha tenuto asserragliata la squadra negli spogliatoi per oltre un’ora. Un confronto tra Sarri ed il gruppo squadra che, evidentemente, era più che necessario. Oggi, tra i peggiori in campo ci sono stati senatori come Radu ed il feeling con Luis Alberto resta negativo. Nelle prossime ore vi aggiorneremo sulle conseguenze di questo confronto interno.