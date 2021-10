Roma-Napoli, Spalletti ai tifosi: “Un giorno chiariremo una volta per tutte!”

Dopo lo 0-0 contro la Roma, Spalletti ha commentato la prestazione in conferenza stampa e risposto ai fischi dei tifosi

Una partita intensissima, maschia e di grande furore agonistico. Roma-Napoli è finita 0-0, con pochi tiri in porta ma diverse occasioni. E alla fine i due allenatori possono dirsi abbastanza soddisfatti del risultato. È di questo avviso Mourinho ma anche Spalletti, che ha commentato la partita nella conferenza stampa del postpartita:

Le dà più soddisfazione l’equilibrio e la maturità nel leggere la partita o ha l’impressione che abbiate perso un’occasione?

Per diventare una squadra forte si passa anche dal mantenere in equilibrio le partite anche quando potresti fare di più per provare a portare a casa la partita. Quando ci siamo sbilanciati loro sono partiti forte e abbiamo dovuto sistemare le cose davanti a Ospina. Il fatto di saper mantenere la testa lucida e non lasciarsi trascinare dietro l’entusiasmo del momento, ma saper ragionare, è un fatto importante.

E’ un passo avanti o uno step di crescita?

Uno step di crescita, di conoscenza dei comportamenti in determinati momenti. Perché la Roma è forte, è stata una partita difficile e combattuta. Anche i cambi sono stati fatti per provare a vincerla, per cui quello che è venuto fuori è un risultato che va accettato in maniera positiva dalle due squadre. Perché è sottile il confine tra vincerla e tornare con una sconfitta. Allora lì diventa più difficile la gestione della settimana se perdi una gara importante come questa.

Sull’espulsione e la considerazione di Gasperini, che ha chiesto le spiegazioni degli arbitri.

Non so cosa è successo a Gasperini e non entro nel merito, non so cosa ha fatto reagire l’arbitro nei suoi confronti. Io sono andato lì a salutare l’arbitro, siccome lui mi ha dato la mano velocemente, gli ha battuto le mani perché secondo me ha fatto una grande partita, non c’è niente che gli si possa imputare. Io l’ho seguito, mi sono fatto proprio sentire che gli battevo le mani, gli volevo fare i complimenti per la partita. E’ andata così ma sono dispiaciuto perché non ho mai protestato durante la partita e c’erano pure 2-3 episodi in cui potevamo protestare, è stata una partita vera e forte dal punto di vista del muscolo.

Ti aspettavi i fischi o ti è dispiaciuto?

Sì me li posso aspettare, ognuno è libero di farsi le idee che gli pare, e comportarsi come gli pare. Io so quello che ho fatto, poi un giorno ci si entrerà dentro e faremo chiarezza una volta per tutte. Però so quanto ho amato questa squadra, i calciatori delle squadre che ho allenato nelle due situazioni di Roma ho allenato calciatori splendidi. Sono esperienze che mi porterò sempre dietro. Ho allenato gente come Totti, De Rossi, Florenzi, Salah, Rudiger, Maicon, Keita e tanti altri, Strootman che mi porterò sempre dietro. Possono dire quello che gli pare ma quelle emozioni lì mi rimarranno e non li faccio partecipi. Sono mie e basta.

La risposta della squadra in una partita così impegnativa dopo la partita di giovedì.

Molti giocatori avevano giocato anche giovedì e il recupero è poco, farsi trovare pronti nell’avere questi impulsi e intensità, è sintomo di squadra forte, di ragazzi che molte cose le vanno a mettere a posto da soli perché sono calciatori professionisti a tutto tondo. Si sono fatti trovare pronti, questa è la squadra forte, quella che riesce a rigenerare la ricerca, la forza in poco tempo per andare a mostrare il muscolo all’avversario, evidenziare una mentalità acquisita di una squadra che lotta per la vittoria senza mai accontentarsi. Entrambi abbiamo messo delle punte per vincere la partita, quindi si accetta, si porta a casa contenti di aver fatto questo risultato contro una grande avversaria.

Quanto è stato importante l’apporto delle due curve stasera, quello che manca ancora un po’ al ‘Maradona’?

E’ così. Il calcio va giocato con lo stadio pieno, le squadre e i tifosi devono essere una cosa sola, a braccetto per andare a vincere le partite, andare a creare uno spettacolo ancora più forte. Bisogna saperci stare dentro queste emozioni, queste prese di posizione. Bisogna stare attenti, visto il momento difficile, ai prezzi per rendere tutti partecipi. Bisognerebbe sempre provare a riempire lo stadio, dopo quello che si è passato non è facile acquistare i biglietti per tutta la famiglia. Dovrebbe essere una ulteriore attenzione per permettere a tanti di vivere il contesto bellissimo dello stadio.

E’ soddisfatto della terza partita di fila senza subire gol? Ed è stata la prima partita senza segnare.

Noi siamo entrati in campo, passando 15 minuti senza gestire bene la palla, poi la questione si è normalizzata e siamo arrivati al nostro livello di calcio. Poi è vero che si poteva fare anche meglio, delle ipotetiche azioni potevano essere portate a conclusione, ma ci sono anche gli avversari e la Roma ha fatto una fase difensiva feroce, molti contrasti e raddoppi. Non è stato facile proporre la stessa qualità di gioco. Darei più meriti alla compattezza delle due squadre che demeriti per la ricerca della qualità del gioco.