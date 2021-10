Diretta Inter-Juventus | Formazioni e cronaca derby d'Italia

Posticipo serale della nona giornata di Serie A, il Derby d’Italia Inter-Juventus verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

L’ora del verdetto sta per arrivare. Posticipo serale della nona giornata di Serie A, Inter-Juventus si presenta come una sfida dirimente per le ambizioni scudetto di entrambe le squadre. Reduce dalla controversa vittoria contro la Roma, la squadra allenata da Allegri cerca un altro successo di prestigio per rientrare a pieno diritto nella corsa al titolo. Inzaghi, dal canto suo, ha chiesto ai nerazzurri una risposta immediata dopo la sconfitta in casa della Lazio. In caso di sconfitta questa sera, Handanovic e compagni verrebbero raggiunti a quota 17 punti proprio dai bianconeri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 25; Napoli 25; Inter* 17; Roma 16; Atalanta e Fiorentina 15; Lazio e Juventus* 14; Bologna e Empoli 12; Torino, Sassuolo e Verona 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia 8; Spezia 7; Cagliari e Genoa 6; Salernitana 4

*una partita in meno